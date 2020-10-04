أديب: الجندي المصري كسر الغطرسة الإسرائيلية في حرب أكتوبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك إسرائيليين يتاجرون في الآثار المصرية، وكانت هناك قصة منذ شهر عن دور وزير الدفاع الإسرائيلي سابقًا موشى ديان في سرقة آثار مصرية عند احتلالهم لأراضي سيناء، "خدوا آثار منها ودلوقتي فيه إسرائيلين بيبيعوا آثار منعرفش بورق ولا من غير ورق لكن المسألة تستحق المتابعة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، :" بمناسبة شهر أكتوبر لازم نفكرهم بالنكد على دماغهم والنكد اللي نكدنا عليهم في 6 أكتوبر، أنا فاكر شماتة جولدا مائير وديان وكل حكام إسرائيل في مصر والعالم العربي بعد 67 لما سألوا ديان مش خايف العرب يعرفوا خططك اللي بتكبتها قال العرب مبتعرفش تقرأ".

وتابع: "لما جولدا مائير سألوها دول ممكن يعدوا القناة قالت عقبال ما يعدوا القناة هيكونوا جثث هامدة لحد ما جيه اللطم والصريخ والصويت اللي حصل يوم 6 أكتوبر يوم العبور".

وتابع: "الغطرسة اللي كانت عندهم الجندي المصري البطل كسر مناخيرهم وحطها في التراب اللي حصل يوم 6 أكتوبر مازال يبدرس لحد النهارده مازال علامة في التاريخ، وبسببه للي الناس اللي متعرفش تاريخ انت بتروح شرم الشيخ ودهب ونوبيع وبتستخدم آبار البترول بتاعتك والغاز بتاعتك في هذا اليوم يجب أن تتذكر كل شهيد ومصاب في حرب 73 وكل حروب مصر".

وواصل: " لازم تتذكر جيشك وتقديمه لتضحيات عشان انت تبقى دولة كاملة لا ينقصها ملي متر واحد لغاية بعد ما استردينا طابة كاملة متكاملة بسبب الجيش المصري العظيم".