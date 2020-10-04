مركز شباب أتميدة: فلوس رئيس الزمالك مرفوضة بعد أن سب بلدنا وأهان أهلها

قال سامح إبراهيم الزهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب أتميدة، بمحافظة الدقهلية، إن مجلس الإدارة رفض شيكًا بمبلغ 10 آلاف جنيه من رئيس نادي الزمالك، حتى يبتعد بالمركز بعيدًا عن السياسة.

وأكد "الزهيري" لـ"الوطن"، أن رئيس نادي الزمالك هاجم القرية عقب انتهاء الانتخابات السابقة، لأنها لم تصوّت له، وقال في إحدى الفضائيات "من النهاردة مفيش حاجة اسمها أتميدة ننساها، وباشكر كل الناس فيما عدا بلدين سرنجا وأتميدة، قريتين أنا اعتبروهم اتمسحوا من الخريطة".

وأضاف "الزهيري"، أنه فوجئ باتصال من أحد العاملين بنادي الزمالك وهو من القرية يقول له "الريس باعت لكم 10 آلاف جنيه"، فسألته من "الريس"، فقال "رئيس نادي الزمالك"، فكان ردي أنني معي مجلس إدارة بقيادة هاني عطاالله، رئيس مركز الشباب، وأعضاء مجلس الإدارة، وهم لهم الرأي، ولا أستطيع أخذ رأي منفردًا، وبعد ربع ساعة رديت عليه بالاعتذار وقلت له "استقر الرأي علي رفض الفلوس".

وأشار الزهيري إلى أن أهالي القرية غضبوا بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك عقب الانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن "أتميدة" بها اثنين من المرشحين لمجلس النواب علي المقعد الفردي، هما أحمد عادل علام، وهو شاب مكافح عمره 25 سنة، وسيد حبو، والذي خاض تجربة عام 2015.

وذكر "اتصلت بالشاب المرسل معه الشيك، وشكرته، واعتذرت له عن قبول أي مبالغ، فهي مرفوضة وغير مقبولة، لأنه شتمنا وأهاننا وفلوسه".

وتساءل "لماذا ظهرت الفلوس في هذا التوقيت؟.. ومجلس إدارتنا منذ أكثر من 4 سنوات لم يأخذ منه أو غيره أي جنيه، وفي قريتنا من يساهم في أي مشاريع لا يتأخرون أبدًا عنا"، مشيرًا إلي أن "قبول مراكز الشباب في الدائرة مبالغ مماثلة بشيكات موقعة من رئيس الزمالك، ل يعني أننا سنقبل، لأننا لا نعمل في الدعاية وليس لنا دور في السياسة".

وانتشر مقطع فيدو علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" في حوار بين رئيس الزمالك، وأحد الشباب يخبره بأن مجلس إدارة شباب أتميدة رفض الشيك، وهما كل من هاني عطا الله، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أتميدة، وسامح الزيني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وقال "بلغوني إنهم رافضين استلام هذا المبلغ، وبلغتهم في التليفون أن هذا المبلغ متقدم من غير ما نطلب من حد ينتخب شخص ونخدم مصالح البلد".

ورد رئيس الزمالك، في جمع من أنصاره، علي هذا الشاب قائلًا: "هذا المبلغ وجهه إليى أي مصلحة في أتميدة غير مركز الشباب، وهذا البني آدم عمره ما يتعدل، شوف ربنا عمل فيه إيه وبرده لسه، وأنا أعطي دعم منذ عام 1995 ومش أول مرة، وبادعم كل حاجة، وأنا أسأل سؤال هي أتميدة بمركز شبابها بقت قطاع خاص، وأسأل سؤال تاني، وأنا أعطيك دعم قلت لك انتخبني، ولو أعطيت كل الناس ما عدا أتميدة، كان كبر نفسه وصغرني أنا".