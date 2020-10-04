رئيس "الوفد" يكلف فؤاد بدراوي بتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات النواب

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، بتشكيل لجنة لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب حتى إعلان النتيجة النهائية، وتقديم كافة أشكال الدعم لمرشحي الوفد على المقاعد الفردية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرشحين.

كما قرر رئيس حزب الوفد، استئناف نشاط معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، على أن يبدأ نشاطه بندوة عامة عن أهمية المشاركة السياسية والمجتمعية في انتخابات مجلس النواب الحالي، يحاضر فيها عدد من أساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والمتخصصين والشخصيات العامة.

كما تقرر فتح باب التقديم للدرسين بالمعهد في الدورة التي تستمر لمدة شهرين، على أن يحصل أصحاب المركز الأول والثاني والثالث من الدارسين على مكافآت مادية في نهاية الدورة تقديرًا لتميزهم خلال الدورة، ويُمنح جميع الدرسين شهادة معتمدة من حزب الوفد باجتياز الدورة.

يُذكر أن معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد توقف نشاطه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم تحديد موعد لتقديم الطلبات للمشاركة في الدورة مواعيد الدراسة.