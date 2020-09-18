أبو شقة يدعو لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة حزب الوفد

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، لانتخاب رئيس الحزب، طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة.

وفي بيان صادر عن أبوشقة، جاء أن لائحة الحزب الداخلية وفقاً لنص المادة الحادية عشرة، يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع، إذا اقتضت الظروف ذلك.

وتضمنت أجندة اجتماع الهيئة الوفدية في 4 ديسمبر، مناقشة وإصدار قرارات في عدد من الموضوعات، سيتم الإعلان عن عرضها عليها، وإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.