في 8 نقاط.. شروط قبول برامج التعليم المدمج بالجامعات 2020

أعلنت عدد من الجامعات الحكومية، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج التعليم المدمج 2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج الكليات المختلفة، من حملة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، دفعة 2018 وما قبلها لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي 2020/2021.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن" أبرز الشروط لقبول دفعة جديدة لبرامج التعليم المُدمج لعام 2020:

- برامج التعليم المدمج تمنح الدرجة العلمية في البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

- الالتحاق للطلاب الذين مر عامين منذ حصولهم على الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادلها.

- اجتياز المقابلة الشخصية لبعض البرامج التي تتطلب ذلك.

- استثناء الطلاب المقيمين في الخارج من اختبارات القبول.

- يقوم الطالب بإحضار أصل المؤهل أو مستخرج منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 6 صور شخصية.

- سداد الرسوم قبل الدراسة.

- أصل شهادة التجنيد للذكور.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 13 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار السيد عطا إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

الجدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.