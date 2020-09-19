"التعليم العالي": 4.7 مليار جنيه لتحويل الجامعات الحكومية لـ"ذكية"

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش اليوم خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "الرئيس السيسي وافق على دعم الجامعات بـ4.7 مليارات جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتحويل الجامعات الحكومية المصرية إلى جامعات ذكية".

وتابع: "من ضمن آليات تحول الجامعات إلى جامعات ذكية هي تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية، التي جرى البدء في مرحلتها الأولى بالتطبيق على كليات القطاع الخاص وجرى إجراء اختبارات تجريبية إلكترونية على 3 مراحل في كليات القطاع الصحي ووضع بنوك أسئلة يجرى الاختيار منها من خلال الحاسب الآلي والتصحيح الإلكتروني من خلال الحاسب الآلي، وكلها وسائل تستخدمها الدول لمنع استخدام العامل البشري".