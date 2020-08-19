"التعليم المدمج" في ورشة عمل بجامعة المنوفية

عقد مركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية ورشة عمل تحت عنوان التعليم المدمج تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، وناقشت الورشة معايير جودة التعليم المدمج،كيفية تطبيقة بالحفاظ علي النسبة التي سوف تدرس عن بعد مع الجزء المقرر تدريسة داخل الجامعة.

وأوضحت الورشة بضرورة الاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس علي عقد عدة دورات لمراجعة تصميم البرامج لتتناسب مع تطبيق التعليم المدمج و وضع معايير الجودة لها و تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس علي العمل به، وأقيمت الورشة تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة .

وحاضر فيها الدكتورة رانيا عزمي نائب مدير مركز ضمان الجودة و الدكتورة هيام مصطفي سالم وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، قامت بالتنسيق للورشة أسماء محمد رفعت المدير الإداري لمركز ضمان الجودة .