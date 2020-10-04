دليل الصحة للعزل المنزلي "لو ابنك اتصاب بكورونا في المدرسة"

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من طباعة نصف مليون كتيب من الارشادات الخاصة بالعزل المنزلي، لحالات كورونا في المدارس.

وأضافت "سرور"، في حوار ينشر لاحقاً في "الوطن"، أنه تم توزيع هذه الكتيبات على عدد من المديريات بالمحافظات، لافتة إلى أن هذه الكتيبات، سيتم تسليمها لولي أمر الطالب المصاب بكورونا وتم عزله منزليا، ويضم الكتيب جميع الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي، والطرق الصحية للتعامل مع الطالب المعزول، بداية من الإجراءات الاحترازية، وانتهاء بالأكل الصحي.

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، أن القطاع سيقوم من خلال المديريات الصحية بالمحافظات من متابعة الحالات المعزولة منزليا، خاصة مدارس الريف المسئول عنها القطاع، لحين شفاء الحالة وعودتها مرة أخرى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، وضعت مجموعة من القواعد للعزل المنزلي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد كالتالي:

1- عزل الشخص المصاب في غرفة بمفرده بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

2- منع أي زيارات منزلية.

3- ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع الشخص المصاب ولابد من وجود مسافة آمنة لا تقل عن 2 متر.

4- التخلص من الكمامة بشكل آمن من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق.

5- غسل الأيدي دائماً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية في كل مرة يتم التعامل فيها مع المريض.

6- توفير أدوات خاصة للشخص المصاب مثل الأطباق والكوبايات والفوط والمفارش والملابس.

7- التهوية الجيدة داخل المنزل.

8- غسل ملابس الشخص المصاب بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

9- تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيراً مثل أجهزة الكمبيوتر ومقابض الأبواب والهواتف المنزلية والحمام والطالات مع الالتزام بارتداء القفازات أثناء التنظيف.

وكانت " الوطن"، حصلت على مخطط وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، في مخططها، أنَّه في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1- أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2- أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، ويتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.