8 رسائل من منظمة الصحة العالمية لأولياء الأمور بخصوص عودة المدارس
المنظمة لأولياء الأمور: اطلعوا على أعراض الفيروس ومستجداته
كتب:
مريم الخطري
01:21 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
مؤتمر الصحة العالمية اليوم
وجهت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط اليوم مجموعة من الرسائل لأولياء الأمور تزامنا مع عودة الطلاب للمدارس وانتشار فيروس كورونا في مؤتمر عقد لها عن طريق الزوم، تزامنا مع ذلك.
وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الرسائل في نقاط:
- قالت المنظمة لأولياء الأمور لا يمكن تحديد موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وزيادة الأعداد لا تعني الدخول للموجة الثانية.
- فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة الـ"أون لاين".
- قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين.
- غلق العملية التعليمية والمطالبة بغلق المدارس أمر غير صحيح.
- عودة الدراسة واجب واطنى ويجب التعاون بين كل المؤسسات لعدم انتشار العدوى بين الطلاب.
- على أولياء الأمور الاطلاع الدائم على أعراض فيروس كورونا والمستجدات بشأنها دئما.
- فى حال ظهور أى عرض على الطالب يجب على أولياء الأمور الذهاب الى المستشفي وتوقف الطالب عن المدرسة وعلى المدرسة اعتبارها اجازة مرضية.
- على أولياء الأمور الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها المؤسسة للطلاب والتركيز مع الأبناء والتشديد عليهم باتباعها وهى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسيل اليدين.