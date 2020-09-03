8 رسائل من منظمة الصحة العالمية لأولياء الأمور بخصوص عودة المدارس

وجهت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط اليوم مجموعة من الرسائل لأولياء الأمور تزامنا مع عودة الطلاب للمدارس وانتشار فيروس كورونا في مؤتمر عقد لها عن طريق الزوم، تزامنا مع ذلك.

وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الرسائل في نقاط:

- قالت المنظمة لأولياء الأمور لا يمكن تحديد موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وزيادة الأعداد لا تعني الدخول للموجة الثانية.

- فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة الـ"أون لاين".

- قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين.

- غلق العملية التعليمية والمطالبة بغلق المدارس أمر غير صحيح.

- عودة الدراسة واجب واطنى ويجب التعاون بين كل المؤسسات لعدم انتشار العدوى بين الطلاب.

- على أولياء الأمور الاطلاع الدائم على أعراض فيروس كورونا والمستجدات بشأنها دئما.

- فى حال ظهور أى عرض على الطالب يجب على أولياء الأمور الذهاب الى المستشفي وتوقف الطالب عن المدرسة وعلى المدرسة اعتبارها اجازة مرضية.

- على أولياء الأمور الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها المؤسسة للطلاب والتركيز مع الأبناء والتشديد عليهم باتباعها وهى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسيل اليدين.