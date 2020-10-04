"العملي والنظري" يحسم جدول حضور وغياب طلاب التعليم الفني بالعام الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم، لاعتماد جداول العام الدراسي الجديد لطلاب التعليم الفني، بعد عمل "توزيعة" الحضور لأيام النظري والعملي، لطلاب المراحل الثلاث.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم الإعلان الرسمي عن نظام امتحانات طلاب التعليم الفني، وتوزيع حضورهم في المدارس، بين "النظري والعملي"، قبل بدء العام الدراسي المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر المقبل.

ضوابط العام الدراسي الجديد:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020- 2021 للطلاب، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوع (مدة الفصل الدراسي).

التعليم تنفي تطبيق ملامح التعليم العام على الفني:

ونفى نائب الوزير، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق كافة ملامح العام الدراسي الخاصة بالتعليم العام على مدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أن طبيعة عمل "الفني" تحتوي على أجزاء عملية، والدراسة فيها ليست نظرية فقط، الأمر الذي يعني عدم صلاحية توحيد خطة الدراسة على طلابها مع التعليم العام.

وأشار مجاهد، إلى أن بعض التخصصات مثل "الصناعي والفندقي"، تتطلب حضور الطلاب يومين على الأقل عملي، ومن الممكن أن يضاف لها يوم نظري، وبالتالي يكون جدول حضور الطلاب ثلاث أيام أسبوعيا، مضيفا، وهناك تخصصات أخرى مثل التعليم الفني المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، كثافتها الطلابية قليلة ولا تزيد عن 25 طالبا بكل فصل، هؤلاء الطلاب لا يوجد مانع ممن حضورهم 6 أيام أسبوعيا.

وأتم أن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية الخاصة بطلاب التعليم العام، يمكن تطبيقها على طلاب التعليم الفني، نظرا لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح الطلاب، وحمايتهم بشكل كامل من العدوى بفيروس كورونا.

"شوقي" يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي:

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اجتمع في وقت سابق مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

- يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

- مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعًا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

- تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت 29 مايو 2021.

- تُقام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت 19 يونيو 2021.