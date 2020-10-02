ملامح العام الدراسي الجديد بالجامعات: لا زيادة في المصروفات وبرامج مميزة

أيام قليلة ويحل علينا عام دراسي جديد، اختلف كثيراً عن الأعوام السابقة في كيفية الاستعداد له، وآليات التدريس، بالإضافة إلى نظام الحضور والغياب، بسبب مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك اتجهت الجامعات لتفعيل التعليم الهجين الذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.

ففي جامعة القاهرة، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بضرورة بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالتزامن مع أعمال الامتحانات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في الكليات والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية، مشيراً إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الدراسي الجديد 2021/2020، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

وأكد "الخشت"، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، موضحًا أن الجامعة تقدم أيضًا الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

كما وجه بالاستعداد بتجهيز كل مواد الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس إلكترونيا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم المدمج.

ووضعت جامعة عين شمس، خطة استباقية ترتكز على توزيع أيام الفصل الدراسي والأسبوع بين طلاب الكليات والأقسام المختلفة، من خلال الخلط بين التعليم عن بعد والتعليم النمطي التقليدي في صورة التعليم الهجين، وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ الهدف من النظام هو المحافظة على الطلاب أولا، والتوسع من التعليم الرقمي المؤهل لوظائف المستقبل المختلفة والاستعداد لمواجهة الأزمات إن وجدت في المستقبل.

وأشار سعود، إلى أنّ فكرة التعليم الهجين، تعني التعليم في المنزل بعدد معين من الأيام، وعدد آخر في الكلية، مشيرا إلى أنّ التعليم وفقا لخطة التعليم الهجين تخضع لطبيعة البرنامج الدراسي المقرر للطلاب، فمثلا "لكليات الطب 80% حضور و20% تعليم عن بعد، حيث التعليم الهجين هو تقليل عدد أيام حضور الطلاب بالكلية، من خلال زيادة عدد التدريبات بأعداد قليلة من الطلاب وكذلك زيادة فترات الدراسة".

بني سويف: افتتاح برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة مع بداية العام

وكشف الدكتور سيد عبدالقار، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع الجانب الكوري، لتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل الدولي والمحلي، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بالتدريب العملي بنسبة 70% والجانب النظري بنسبة 30%.

وأضاف "عبدالقادر" لـ"الوطن"، أنه سيتم افتتاح عدد من البرامج الجديد المميزة في الجامعة أبرزها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أنه جار العمل لافتتاح كلية إدارة الأعمال وتكنولوجيا الزراعة وبرنامج الطاقة الجديدة المتجددة قريباً.