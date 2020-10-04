تفاصيل مقتل سيدة أجنبية بالعجوزة: ذهول وصدمة وذبح بدافع السرقة

كشفت تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام، في واقعة مقتل سيدة أفريقية داخل شقتها فى منطقة العجوزة بالجيزة، أن المتهمين بقتلها هما صديقتها وزوجها، وسرقا منها 3 آلاف جنيه وهاتف محمول، وأنهما كانا يقيمان لديها في شقتها لمدة 10 أشهر.

واعترف المتهمان فى التحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنهما نظرا لإقامتهما طرف المجني عليها منذ حوالي عشرة أشهر، وعلمهما باحتفاظها بمبالغ مالية، عقدا العزم على قتلها وسرقتها.

وأضاف الزوج أنه باغت المجني عليها أثناء وجوده بشقتها، وطعنها باستخدام سكين، فأودى بحياتها، ثم قام بمساعدة زوجته "المتهمة الثانية"، بلفها بملاءة وبطانية، ووضعاها أسفل سرير غرفة نومها، واستوليا على مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره 1850 جنيها من المبلغ المستولى عليه، والهاتف المحمول، فضلا عن السكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وذكرت التحريات أن ليلة الواقعة جلس الثلاثة لتناول الطعام، وبينما أوشكوا على الانتهاء، كانت الخطة أن تقوم الزوجة بإلهاء الصديقة في المطبخ، بينما يدخل الزوج حجرتها، وسرقة المبلغ من الدولاب، إلا أن الصدفة غيرت مجرى الأحداث، فقد مرت الصديقة بجوار غرفتها، فسمعت حركة غريبة فى غرفة نومها.

وعندما فتحت الباب، وجدت زوج صديقتها يقوم بتفتيش الدولاب، فدفعتها الزوجة الى الغرفة بعدما أمسكت بسكين من المطبخ، ثم أعطتها لزوجها، الذي ذبحها بطعنة فى الرقبة، ثم سدد لها 8 طعنات أنهت حياتها فى الحال، ثم قاما بلفها فى بطانية إخفاء الجثة أسفل السرير، وسرقا أموالها وفرا هاربين، وظلت الجثة لأيام، حتى انبعثت منها رائحة كريهة.

وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، عن ملابسات مقتل سيدة أفريقية داخل شقتها في العجوزة بالجيزة، والعثور على جثتها ملفوفًا داخل بطانية تحت سرير منزلها، وأفادت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل عامل وزوجته من أصدقاء المجني عليها ويحملان نفس الجنسية، ومقيمان في دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا أنهما علي علاقة بها وبعد علمهما باحتفاظها بمبالغ مالية عقدا العزم على قتلها وسرقتها .

وكشفت المعاينة وجود آثار 8 طعنات في جثمان المجني عليها واخرى ذبحية فى الرقبة الملفوف ببطانية أسفل سرير نومها، وتبين أنها تقيم في شقة بمفردها، وفي الفترة الأخيرة استضافت صديقتها وزوجها. وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية بالعجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجاني أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح جثتها لمعرفة سبب الوفاة.

وبإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها، تبين أنها في العقد الرابع من عمرها، وترتدي كامل ملابسها.

كما تبين أن المجني عليها في حالة تحلل رمي، وكشف التقرير عن أن سبب الوفاة الإصابة بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة.