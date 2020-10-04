أحمد الفيشاوي: "أطرح أغنية نمبر 2 قبل مهرجان الجونة السينمائي"

يستعد أحمد الفيشاوي بعد أيام، لتصوير كليبه الجديد "نمبر 2"، الذي يرد به على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان، ويعاين في الوقت الحالي، أماكن تصوير الكليب الذي يخرجه لنفسه.

وعن موعد طرح الأغنية قال لـ"الوطن"، إنه انتهى من تسجيلها بشكل نهائي، وينتظر التصوير، وبعد ذلك سيطرحها من 10 لـ15 يوم قبل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والأغنية من كلمات "T" وألحان وزة.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، مؤخرا، عبر موقع "انستجرام"، كواليس التحضير لكليبه الجديد "نمبر 2"، والذي شهد بمجرد الإعلان عنه صراعًا بين محمد رمضان والفيشاوي، وعلق الأخير على صور كواليس كليبه الجديد: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1.. الدنيا مولعة".

بداية الأزمة بين رمضان والفيشاوي، جاءت بعد تصريح الأخير لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر، أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح "الفيشاوي"، أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجها في أولى تجاربه الإخراجية.

فيما جاء رد "رمضان"، خلال حواره في برنامج "The insider"، قائلا إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وجاءت المفاجأة مع طرح رمضان برومو لجزء من أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "يا حبيبي"، والتى سخر فيها من "الفيشاوي"، قائلًا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة"، ليرد عليه "الفيشاوي"، في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

وطرح محمد رمضان أغنية "نمبر وان"، بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز 158 مليون مشاهدة.