أحمد الفيشاوي ينشر صورة بالتاتو: "100وشم ضد المسح"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له تظهر الوشم "التاتو" الموجود بجسده، وعلق عليها قائلا: "100 وشم ضد المسح".

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وانتشرت مؤخرا حملات من الجمهورتحث الفنانيين علي إزالة الوشم بعد وفاه "اليوتيوبر" مصطفي حفناوي

وعلق الفيشاوي في تصريح سابق للوطن"عمري ما هفكر أشيل الوشوم، لأنها جزء من تراث العالم، موجود منذ مئات السنين، كما أنها جزء من تراثنا المصري، منذ عهد الفراعنة".وأضاف: "ما زال رجال وسيدات القرى والنجوع في الصعيد، يرسمون الوشوم علي أيديهم، وبالتالي الوشم فن مثبت في تاريخنا وتراثنا".

الفيشاوي يستعد لطرح كليب "نمبر2” كما انتهى مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، والمفترض طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.