أحمد الفيشاوي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد خالد موسى

احتفل المخرج أحمد خالد موسي بعيد ميلاده، أمس الخميس، في منزله، رفقة عدد من النجوم وأصدقائه المقربين.

وحضر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل عيد ميلاد موسى، وذلك في وجود الفنان مؤمن نور والفنانة منة بدر تيسير وعدد من أصدقاء المخرج الشاب.

وكان موسى قد انتهى من تصوير أحداث فيلمه الجديد "30 مارس" قبل أيام، حيث يعكف حالياً على إجراء أعمال المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزاً للعرض، حيث تدرس الشركة المنتجة إمكانية طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بخاصة مع قرار الحكومة بزيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25 إلى 50% في إطار خطة التعايش لمواجهة وباء كورونا.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق.

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد خالد موسي التحضير لمسلسله الجديد "عش الدبابير" الذي يجمع النجمين مصطفي شعبان وعمرو سعد في رمضان المقبل، حيث انتهي السيناريست محمد سيد بشير من كتابة عدد من الحلقات وجاري ترشيح باقي الأبطال تمهيداً لانطلاق التصوير خارج مصر خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد موسي كان فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض في يناير الماضي داخل مصر وعدد من البلدان العربية، وحقق إيرادات بلغت قيمتها 33 مليون و220 ألف و975 جنيه، ودارت الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة حول مغامرة كوميدية يقوم بها الثلاثي يوسف وخالد ونادية للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يبحث العالم عنها منذ قرون طويلة.

وشارك في بطولة الفيلم فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي وكوكبة من النجوم.