طبيب "ترامب": يواصل التحسن ونراقب وظائف الكبد والقلب

أعرب أحد الأطباء ضمن الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فخره كونه ضمن هذا الفريق المخصص لرعاية الرئيس في المستشفى العسكري، موضحًا أنه يستمر في التحسن، وليس هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ يوم الجمعة الماضية.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "extra news"، أن ترامب لا يعاني من أي مشكلات في التنفس ويتحرك في الغرفة الخاصة به بدون قيود أو إعاقة، "نحن نراقب وظائف الكبد والقلب ولا يوجد أي شيء في هذا الصدى".

وما زال فيروس كورونا يوجه ضرباته المتتابعة نحو الرؤساء والسياسيين، فمنذ بداية الجائحة، أصيب عدد من رؤساء دول العالم، كان آخرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد أن التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إصابة مساعدته "هوب هيكس" بالفيروس.

وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنًا إصابته "ثبتت إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19، وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا!".