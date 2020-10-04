"إلحاق العمالة بالخارج" تنصح الشباب بالتأكد من عقود السفر

نصح حمدي جابر، مدير الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمال المصرية بالخارج، الشباب بالتأكد من عقود السفر التي تعرضها الشركات موضحا أنه يمكن الرجوع إلى المقر للتأكد من ترخيص الشركة التابع للإدارة الكائن في 3 شارع يوسف عباس.

وأضاف "جابر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة “dmc” وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد الشركات المصرح لها بإلحاق العمال للخارج هو 854 شركة وسيزداد العدد إلى 900 شركة قريبا من إجمالي 1259 شركة.

يأتي هذا في وقت تتزايد في رغبة الشباب المصري للسفر بعد تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاد الأمر الذي يوقعهم فريسة للشركات الراغبة في النصب وتحقيق ثراء سريع.

وأهابت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالمواطنين المصريين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

يأتي ذلك في ضوء رصد وزارة الخارجية حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يجرى تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل إنهاء الإجراءات.