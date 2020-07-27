"المنصورة الدولي" تبدأ تحاليل كورونا لراغبي السفر إلى الخارج بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء إجراء تحليل "PCR" لراغبي السفر للخارج بمستشفى المنصورة الدولي، بدءً من غد الثلاثاء، وذلك للحصول على شهادة معتمدة بعدم الإصابة بفيرس كورونا، لتقديمها ضمن أوراق السفر للخارج بجميع الدول العربية والأجنبية.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن رسم التحليل محدد وقدره مبلع 1050 جنيه للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية، وذلك تيسيرًا على أبناء محافظة الدقهلية الراغبين في السفر خارج المحافظة.

وحذر "مكي" من دفع أي مبالغ أخرى للتحليل أو اللجوء لأى سماسرة للحصول على الشهادة، مؤكدا أن التحليل يتم بالجهاز الخاص بتحاليل "PCR " داخل معمل مستشفى المنصورة الدولي.

يُذكر أن محافظة الدقهلية تسلمت من وزارة الصحة جهاز تحليل "PCR " لتحليل فيروس كورونا، بدلًا من إرسال المسحات والعينات لمعامل وزارة الصحة، على أن يخدم الجهاز محافظات دمياط والشرقية بخلاف محافظة الدقهلية.