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فيديو.. سيدة تروع طفلة بكلب شرس في طنطا: "ياخالتو بالله عليكي نزليني"

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
07:54 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفلة في العقد الأول من عمرها، بمدينة طنطا، تستغيث بخالتها من مهاجمة كلب لها فوق سطح أحد المنازل.

وتضمن الفيديو صراخ وبكاء الطفلة " يا خالتى نزليني" وتحاول الطفلة الهروب من الكلب، وتضمن الفيديو ضحكات لأحد الأشخاص، وهو ما أثار غصب واستياء رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد متداولي الفيديو على موقع "فيس بوك" إن المنزل الذي حدثت فيه الواقعة يتواجد بمنطقة العجيزي التابعة لحي أول طنطا.

 

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