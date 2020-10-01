الدسوقي رشدي: محمد علي "كلب فلوس وماحصّلش مستوى حمار"

علق الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، على التسريب الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، للمقاول الخائن محمد علي، وهو يعترف بحصوله على تمويلات قطرية.

وقال "رشدي" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة ذاتها: "نحن أمام شخص لا يليق به أن يوصف بالكومبارس أو رجل أعمال، نحن أمام كلب شهرة ومال، وأعتذر للكلاب عن وصفه بهم"، لترد عليه آية عبدالرحمن قائلةً: "مش عاوزين نغلط في الكلاب يا محمد".

وأضاف الكاتب الصحفي أن محمد علي كان ممثلًا مغمورًا، واعتاد أن يتاجر بالمال، وأن يشتري كل شيء به "قام برشوة عدد كبير من الأشخاص فخسر خسائر كبيرة بسبب رغبته في أن يصبح ممثلًا، وهو لديه الاستعداد للمتاجرة بكل شيء".

وأشار محمد الدسوقي رشدي، إلى أن المقاول الهارب اعترف بفشله في التعليم، وشركة المقاولات، والتمثيل والإنتاج "نحن أمام خيانة وخيابة في هذا الشخص، والإخوان راهنوا على حمار، لأنه يكرر ما يفعله دون نتائج تذكر، ويروج لنفس الدعاوى التخريبية الساذجة، ويعتقد أنه سوف ينجح بالرغم من أنه أعلن اعتزال السياسة".

وشدد "رشدي" على أن المقاول الهارب على أتم الاستعداد لفعل أي شيء لكي تنقذه قطر من الضائقة المالية التي يمر بها "ما شاهدناه اليوم هو تكرار لما حدث في العام الماضي، ومن الوضح أن محمد علي لم يرتقِ إلى مستوى الحمار، وهذا التسريب كشف حقيقته".

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أخطأت في تقدير المواقف منذ نشأتها، واعتمدت على الفشلة مثلما حدث مع محمد علي "تتحدث عن الأخلاق لكنها استعانت بأيمن نور الذي يملك مسيرة حافلة من الكذب والتزوير السياسي والصحفي، بالإضافة إلى محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع".

وأكد محمد الدسوقي رشدي، أن محمد علي يسب المصريين دائمًا لأنهم لا يعنون أي شيء له "هذا الشعب دائمًا ما تحرك لمساندة مؤسسات بلده وللحفاظ على استقرارها، أما محمد علي فهو مستعد أن يبيع مصر، مقابل الحصول على مبالغ مادية".