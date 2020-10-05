قبل بسمة وهبة.. إعلاميون أعلنوا مرضهم وأثاروا تعاطف محبيهم

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت "وهبة" في الصورة بعدما فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف، وقالت لها الإعلامية أروى، "حبيبتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة"، وبعض التعليقات من جمهورها، "أنت خسيتي كده ليه؟.. ربنا يشفيكي".

وسبق، وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، سبب سفرها للعلاج خارج مصر، خاصا بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج وليس بموطنها مصر.

وأكدت بسمة وهبة، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر بالخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.

ولم تكن بسمة وهبي أول إعلامية تعلن مرضها فقد سبق وأعلن الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج "4 شارع شريف"، عبر شاشة "الحياة"، عن إصابته بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي، بسبب سرطان القولون وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

صدم المذيع شريف مدكور، جمهوره بإعلان إصابته بورم في القولون، موضحًا لـ"الوطن"، أنه ورم حميد وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، لافتا إلى أن ذلك الأمر ستكشف عنه الفحوصات لاحقا.

وأوضح أنه اكتشف إصابته بالورم، اليوم السابق على إعلانه الإصابة بالمرض، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأشار إلى أنه فخور بتلقي علاج السرطان على يد أطباء مصريين، مردفًا أن الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، هو من أجرى له الجراحة واستأصل 25 سم من القولون.

وتابع: "العلاج الكيماوي مرهق إلى حد ما، والأعراض بعد العلاج صعبة حيث يشعر بتنميل في الجسم، وعدم الرغبة في الأكل والرغبة في القيء، مش عايز أحسس اللي حواليا إني مريض، وحلقت شعري خالص عشان محسش إنه بيقع".

وأعلن الإعلامي محمود سعد منذ 6 سنوات عن مرضه وإجراء عملية جراحية حيث سافر للخارج من أجلها، وقالت منى الشاذلي على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل: "الإعلامي محمود سعد في العناية المركزة بمستشفى في لندن.. ادعوا له بالشفاء (الشماتة لا توصل فكرة باستثناء فكرة واحدة، حجم المرض النفسي في نفسك)"، على حد قولها.

كما شهدت الآونة الأخيرة، إعلان عدد كبير من الإعلاميين في مختلف القنوات المصرية، عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الإعلامية إلهام نمر في نهاية مايو الماضي، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على إتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع درجة الحرارة اتبعت خطوات العزل المنزلي واتصلت بإحدى الطبيبات، وتناولت الأدوية اللازمة.

وتابعت إلهام نمر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "الأعراض كانت ارتفاع في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لي الأدوية والتزمت العزل المنزلي ولم أر أولادي أو زوجي منذ أسبوع".

وفي اليوم ذاته، أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة غن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وأيضا الإعلامية ريهام السهلي أصيبت بكورونا وتعافت مؤخرا حيث أعلن وكتب الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة إكسترا نيوز، موجها حديثه إلى السهلي: "يا رب ما تغيب ضحكتك أبدا يا أختى وصاحبتي".