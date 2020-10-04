حالات استثناء المرأة الحامل من العمل بسبب كورونا

طالب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، كبار السن بعدم الخروج إلا للضرورة، وكذلك الحوامل خوفًا من نكسة قد تحدث لهن بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وتنشر "الوطن" أبرز الاستثناءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص المرأة العاملة الحامل.

- تُمنح الموظفة الحامل المُصابة بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية، بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، وتُمنح الموظفة المخالطة لزوج مصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

- تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

الحكومة تستثنى المرأة الحامل والمعيلة من الحضور بسبب كورونا

وفي 16 مارس الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وووفقًا لما نشر وقتها بالجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة في يونيو الماضي، استثنى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلاً أقل من اثنتي عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته.

ويُمنح من تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوماً، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفائه ، وتعتبر الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.