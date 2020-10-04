تاج الدين يطالب كبار السن والحوامل بعدم الخروج إلا للضرورة: تفادوا النكسة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ بعض المواطنين تراخوا في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالبا بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، لتفادي أي نكسة قد تحدث في أسوأ السيناريوهات.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن": "قدرنا نسيطر على الفيروس ومش عاوزين نرجع تاني للأرقام الكبيرة ونقفل المدارس والجامعات تاني، الدولة نجحت في إدارة الأزمة بشكل احترافي، ووفرت أجهزة تنفس وساعدت الناس".

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ضرورة مساعدة المواطنين للدولة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وكذا تشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وطالب تاج الدين، المواطنين، بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان عن المناطق المزدحمة، وأيضا عدم المصافحة أثناء اللقاء، كما طالب كبار السن بعدم الخروج إلا للضرورة وكذلك الحوامل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97274 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتابع مجاهد، أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، كان 103575 حالة، بينها 97274 حالة تعافت، و5970 حالة وفاة.