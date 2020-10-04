الإدارية تصدر 46 حكما نهائيا بالرفض في انتخابات النواب أبرزها طعن حساسين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكام متنوعة، في طعون استبعاد وإعادة مرشحين لانتخابات مجلس النواب، والمقامة على الآحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.

وجاء على رأسهم، الطعن المقام من سعيد حساسين، التي قضت فيه المحكمة، برفضه، وتأييد حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب، وتأييد قرار استبعادة من انتخابات مجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب، استنادا إلى انتفاء شرط حسن السمعة.

وتضمنت الأحكام 46 طعنا قضت فيهم المحكمة بالرفض، وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة 7 طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في 25 طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل 3 طعون آخرى لنهاية جلسة اليوم.

وعقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص وموضوع ، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، جلسة عاجلة وخاصة، لنظر الطعون المحالة إليها، على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص، ومن القضاء الإداري، بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب، من جميع المحافظات.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى، في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020.

وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.