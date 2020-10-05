حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتنظر الكثير من متابعي الأبراج توقعات الحظ التي يتوقعها خبراء الفلك لأبراجهم بشكل يومي، كما يتميز مواليد كل برج بمجموعة من الصفات تختلف عن صفات مواليد الأبراج الأخرى، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها بشكل يومي لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي المتربط لمختلف الأبراج المرتبط بعالم الفلك، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني يدفعك لدراسة أمور مالية وقد تحسم اليوم قضية معلقة إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بأجواء رومانسية وقد تساعدك الظروف على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجذب إليك المحبين، وتعمل من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على الإنجاز وتميل اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الروابط الأسرية والعاطفية تتوطد اليوم إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.