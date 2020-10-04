حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك رجل برج القوس لديه رغبة كبيرة في معرفة كل ما هو خفي أو مجهول والأمور، وسعى دائما لمعرفة كل ما هو جديد.

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ونستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تترك جانبا ما لا يناسبك ولا تدع المشاكل تجعلك مشتت الجهد ومنهك القوى.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تمدك بالقدرة على التخطيط الجيد لعلاقاتك وتنظر للأمور نظرة أشمل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.