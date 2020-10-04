حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مواليد برج الدلو بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء عن المحيطين بهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تسيطر اليوم على توترك وألا تعطي ثقتك لأشخاص مشبوهين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تظهر اليوم تعصبا وتمسكا بوجهة نظرك وكن لبقا.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.