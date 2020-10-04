مخترع أول كرسي محركات بالعالم: تكلفته 5 ملايين وأتمنى إنتاجه في مصر

قال الدكتور علي الشافعي، أستاذ الهندسة جامعة القاهرة، ومخترع أول كرسي محركات ذكي في العالم، إنه نجح في الحصول على دكتوراه عام 1988، متعلقة بالاهتزازات في الطائرات، كما مكث في أمريكا مدة عامين، مشيرا إلى أن الكرسي يتحكم في اهتزازات الطائرات على سرعات عالية.

وأضاف "الشافعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه نجح في اختراع أول كرسي محركات ذكي في العالم، وحصل على براءة الاختراع بخصوصه، في 4 أبريل من العام الجاري، موضحا أن هناك أحد الكراسي التي تم تصنيعها من قبل في أحدى الدول، وصل سعره نصف مليون دولار ببعض الشركات التي طرحته، ولكن الكرسي الجديد الخاص به، أكثر قدرة وتطورا عن ما سبقه.

وأكد أنه بعد الإعلان عن اختراعه، طلبته شركة "سيمنز" لإيضاح فكرة مشروعه وكيفية عمله، مع الاحتفاظ على السرية: "وزارة الكهرباء المصرية، تجاوبت مع رئيس جامعة حلوان أنه يدينا توربينه كهربائية، كانوا مستنين مني يشوفوا نتيجتها على التوربينة، والمشروع بتاعي متوقف على 5 ملايين جنيه، ومعنديش الدعم"، مشيرا إلى أن شركة سيمنز، أكدت على طموحها لتبني اختراعه، لكنه لا يرغب في نقل ذلك الاختراع خارج مصر: "قدمت 4 مرات في هيئة التنمية الصناعية، ولم يتم الموافقه على العمل بمشروعه".

وتابع: "أنا ليا نشاط في هيئة الـISO العالمية، وعندها مواصفات لكل المجالات، وأنا رئيس إحدى اللجان بها، وأقوم بوضع النقاط لتكنولوجيا تشخيص الماكينات".