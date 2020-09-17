تامر حسني: "العلمين" رفضت عروض مطربين بالتصوير فيها قبل كليب "اختراع"

شكر النجم تامر حسني إدارة مدينة العلمين الجديدة علي قبولهم طلبه بتصوير كليبه الجديد "اختراع" هناك، كأول كليب يتم تصويره علي أراضيها.

وقال حسني لـ"الوطن"، إنه يتشرف بموافقة الإدارة علي رغبته في تصوير كليبه الجديد، وذلك علي الرغم من رفضهم لعروض من فنانين آخرين بالتصوير هناك، بحسب قوله، حيث أرجع سبب استجابتهم لرغبته في ثقتهم فيه علي إبرازه لمعالم مصر الجميلة في أغانيه.

وفي السياق ذاته، أبدى حسني سعادة بالغة إزاء نجاح الكليب الذي قدمه بطريقة "الديو" مع النجم محمود العسيلي، مؤكدا أن الجمهور متفاعل مع الأغنية المصورة ويقلد حركاته فيها حسبما يتضح جليا في المقاطع التي يُعيد نشرها عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام".

واحتل الكليب المركز الثاني والعشرين في التريند العالمي لموقع "يوتيوب"، حيث تجاوز عدد مشاهديه حاجز الـ 18 مليون مشاهدة بعد أسبوعين طرحه عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.