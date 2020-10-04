فيديو وصور ..معتمرون يؤدون مناسك العمرة في ظل كورونا

أدّت الدفعة الثالثة من ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، اليوم، مناسك العمرة بعد صدور الموافقة على عودتها تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية، وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتزامن مع دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق استمرار تقديم الخدمات تزامنا مع خروج الدفعتين الأولى والثانية، وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر أبواب مخصصة للمعتمرين للدخول والخروج.

وشددت رئاسة شئون الحرمين من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقاً كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة

ونشر عدد من الصحف والمواقع السعودية صورًا وفيديوهات للمعتمرين خلال توجههم للمسجد الحرام وحتى أداء العمرة.

فيديو المعتمرون يستقلون الحافلات استعداداً للتوجه للحرم المكي الشريف#الإخبارية pic.twitter.com/EXer77EFsc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2020

وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من الشهر الجارى

وأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 336387 حالة، من بينها 10027 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 955 حالة حرجة.

وقال متحدث الصحة إن "العودة بحذر" خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح وأثبتت فائدتها المرجوة، مشيرا إلى بدء أولى مراحل عودة العمرة اليوم، وموصيًا المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، خاصة في هذا الموسم، وأهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

و‏بيّن متحدث الصحة، أن هناك عددًا من القادة الصحيين سيقدمون مجموعة من الخدمات المهمة، لضمان صحة زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.