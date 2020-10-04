9 نصائح تجنبك التعرض للنصب عند التقدم لأداء العمرة

مع قرب بدء موسم العمرة للمواطنين المصريين، الذى حددت له المملكة العربية السعودية بشكل مبدئي يوم 1 نوفمبر المقبل، ومع الإقبال الكبيرالمتوقع من المواطنين على التقدم لأداء مناسك العمرة لهذا العام، وجّه مصدر بوزارة السياحة والآثار، العديد من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها لعدم تعرضهم للنصب، وهي كما يلي:

1- تجنب التعامل مع السماسرة والوسطاء.

2- تجنب التقديم عبر مواقع الإنترنت أو دفع أي مبالغ من خلال الفيزا لكيانات وهمية.

3- البعد عن شركات الخدمات السياحية، إذ إنّها لا علاقة لها بتنظيم العمرة.

4- التأكد من الشركة المتقدم إليها حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة.

5- عدم التقدم لأي شركة إلا بعد إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة.

6- الحصول على إيصال معتمد من شركة السياحة بأي مبالغ يتم دفعها من قيمة البرنامج.

7- البعد عن ما يسمى ببرامج "العمرة تايم شير" والتي يتم توزيعها بالمولات.

8- توقيع عقد العمرة الموحد الذي تصدره وزارة السياحة بين الشركة والعميل والذي يشمل تفاصيل البرنامج.

9- التأكد من أنّ تأشيرة العمرة الحاصل عليها لديها باركود صادر عبر البوابة المصرية للعمرة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم بدء موسم العمرة لهذا العام، حيث بدأت المرحلة الأولى من الموسم والتي يسمح فيها بأداء 6 آلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، مناسك العمرة يوميا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنّ تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، والذي يمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.