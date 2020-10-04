التفاصيل الكاملة لتحمل الحكومة مصاريف مليون أسرة في المدارس

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020- 2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية، التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب، تبلغ 280 مليون جنيه.

التضامن: 2000 لاب توب هدية لذوي الاحتياجات الخاصة

كما أعلنت نيفين القباج، تقديم 2000 لاب توب، هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، وألفي سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 100 ألف شنطة مدرسية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ6309 طلاب، من المتفوقين علميا، ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و105 للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين، وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كل مؤسسات الدولة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى في مستهل عام 2019، مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

فور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة، تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة، لتحقيق أهدافها، والوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات، كالصحة والتعليم والسكن.