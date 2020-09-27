وزير التعليم: السماح لدفع مصروفات المدارس الحكومية على "ترمين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تقسيط والسماح بدفع مصروفات المدارس الحكومية هذا العام على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، تخفيفا على أولياء الأمور.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم التفاوض من أجل تشكيل لجنة عمل لإدارة هذه المدارس وكل ما يتعلق بها بداية من إصدار التراخيص وحتي ضوابط المصروفات وزيادتها.

وأشار أنه خلال 10 أسابيع وقبل نهاية العام الجاري سيكون لدي وزارة التربية والتعليم كتالوج واضح بضوابط جديدة لحل أزمات شكاوي أولياء الأمور من المدارس الخاصة

ونوه وزير التعليم أن منصة إدمودو توفر لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل مايريده بالمتابعة مع معلم أونلاين.