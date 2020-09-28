حماية المستهلك: 75% من أصحاب المدارس التزموا بتسعيرة مصروفات "الباص"

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصروفات الباصات بالمدارس التزم بها أغلب المدارس بنسبة 75%، وكانت المحافظة الأولى هي محافظة الإسكندرية بسبب انصياع أصحاب المدارس لقانون الجهاز، كما كان مواطنو المحافظة الأكثر شكاوى للجهاز حال وجد صاحب مدرسة لم يلتزم بالقانون: "مينعفش ولي الأمر أنه يخاف يقدم شكوى".

وأضاف "فرج"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من المدارس التي التزمت بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية حفاظا على أموال أولياء الأمور، ويجب على كافة أولياء الأمور عدم الخوف أو الخشية من تقديم شكوى في أي مدرسة على مستوى الجمهورية لم تلتزم بالقانون.

وفي سياق آخر، أكد أنه تم إحالة أصحاب 78 معرض سيارات في المحافظات إلى النيابة العامة بسبب عدم إعلان أسعار السيارات، وأصبحت الأسعار والمواصفات معلنة، وفي حال تم رفع السعر أو عدم الإفصاح به فور السؤال يتم إحالة أصحاب تلك المخالفات للقانون.

وتابع: "مبادرة ميغلاش عليك كل الناس كسبانة فيها، وأكبر الكسبانين المواطن المصري، وفيه بعض التجارات زادت نسب بيعها لـ40%، وده عمل رواج كبير في السلع بالأسواق، ويوم عن يوم المشروع بيكبر، وكل ده في إطار الحوكمة اللي طلب مننا أننا نطبقها وبنتأكد من الشفافية والمساواة في حركة البيع".

وأوضح: "19588 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين، ويجب على المواطنين التواصل معنا في حال وجدت أي مشكلة ونعمل على مدار الساعة، عايزين المواطن يوصلنا ويبلغنا شكاويه".