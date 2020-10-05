حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مواليد برج الجوزاء دائما التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة والتعامل معها، فضلا عن أن مواليد البرج يميلون إلى المغامرة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بأجواء رومانسية وقد تساعدك الظروف على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.