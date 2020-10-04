ياسمين صبري عن رغبة شخص في تحويل زوجته نسخة منها: الجمال نسبي

علقت الفنانة ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة ياسمين صبري، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها قائلة: "أنا بحب الستات جدا، وبنحاز ليهم، ودايماً بيزعجني أن نساء الشرق الأوسط، يصنفوا كدرجة ثانية".

وأضافت "صبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "أون"، أنها عندما قرأت الخبر، استشعرت أن هذه القضية تلمسها بشكل شخصي جدًا، "الست دي قوية جدا، لأنها وقفت ضد طلب زوجها، وأصرت على الطلاق، وعندما رفض، أقدمت على طلب الخلع، وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة".

نرمين في دعوى خلع: زوجي عايزني أبقى زي ياسمين صبري

وتابعت: "كثير من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن، ولازالت الحياة طويلة أمامهن، قد تتعرض لتجريح من شرائح كثيرة من الرجال، حتى من ذويهن، ويعتبرن ذلك من بواعث القوة عبر الصمت، وهذا خطأ واضح وكبير"، داعية الجميع أن يحتذي حذو السيدة صاحبة الواقعه القوية، التي تدرك قيمتها جيدا.

وواصلت: "الجمال نسبي، وكل ست لها بصمة، مشددة على أن المرأة تستحق كل الحب والإحترام والدعم".

يذكر أن الزوجة الشابة، أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها، أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبه من ياسمين صبري.

وأضافت: قالي أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص".

وأوضحت أنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى، تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما، وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.