حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج العقوب على الصعيد المهني والعاطفي

فضح الأسرار وخيانة الأمانة من أكثر الصفات التي يكرهها مولود برج العقرب، كما إنه يتصف بالصبر وقوة الإرادة وتحمل المسئولية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.