حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس الكلام دائما والحديث مع الآخرين، وعادة ما يتسبب هذا الأمر في إزعاج من حوله خاصة إذا كانوا ممن يفضلون الصمت.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.