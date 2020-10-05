حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

لمواليد برج الدلو شخصية مستقلة ومختلفة، ويرفضون دائما ما يفرض عليهم، في الوقت ذاته يتصفون بالعند الشديد الأمر الذي عادة ما يسبب لهم العديد من المشاكل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.