حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعد الكرم أحد أبرز الصفات التي يتميز بها مولود برج الحوت، والذي يصل أحيانا إلى حد السخاء، وفي الوقت ذاته يمتلكون قلوبا شديدة الطيبة .

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الروابط الأسرية والعاطفية تتوطد اليوم إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.