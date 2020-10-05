مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته بسوهاج.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفى ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية العوامية دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية، تم الدفع بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وبالفحص أوضح أنه أثناء سير سيارة "ملاكي قيادة المدعو "أحمد .ع .م" 55 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة "أجرة" قيادة المدعو "مبارك. ر. أ. ع" 38 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة كل من "محمد.ا .م" 63 عاما، عامل، "أسامة. أ. خ" 45 عاما، عامل، "كريم. خ. ا" 40 عاما، عامل، ويقيمون دائرة المركز، "محمد. أ. ع" 13 عاما، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، "سعد.م. .س" 47 عاما، تاجر، ويقيم بالمنوفية "بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة الأولى.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، بسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.