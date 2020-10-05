"120 دقيقة".. تفاصيل وفاة عروسين "ليلة الدخلة" أثناء الاستحمام

"120 دقيقة" هى المدة التى استغرقها عروسان داخل شقتهما بقرية طحا المرج بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة وكشفت أسر العروسين وأهالي القرية الحادث المأساوي في "الصباحية".

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن أسر العروسين وأهالي المنطقة ووحدة المباحث عثروا عليهما جثتين مختنقتين بالغاز داخل الحمام.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث ديرب نجم أنهم اتصلوا بالعروسين ولم يرد أحدهما واستعانوا بالجيران والشرطة وقاموا بكسر الباب وعلى دخول رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة تبين العثور على جثتي العروسين داخل الحمام وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما الشقة بقرابة ساعتين.

وتبين عدم وجود آثار بعثرة فى الشقة أو كسر في منافذ الشقة، وسجلت القوات أن هناك باقي طعام، ما يشير إلى تناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، ورجحت المعاينة أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة تسريب الغاز من السخان، ورجحت التحريات أن الوفاة قد وقعت عقب دخول العروسين الشقة بقرابة ساعتين.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من وحدة مباحث مركز ديرب نجم بتلقى بلاغ من أسرة عروسين يفيد بالعثور عليهما جثث عقب زفافهما بساعات، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات التى عاينت مكان الجثتين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتجة عن تسريب غاز أثتاء استحمام الزوجين وقررت الجهات المختصة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.