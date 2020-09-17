حزن على "سوشيال ميديا" بعد وفاة 5 من أسرة واحدة في زفة عروسين بالشرقية

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق ههيا - الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أثناء حفل زفاف.

وتداول رواد "فيس بوك" صورًا لضحايا الحادث المروع الذي وقع قبل ساعات، وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وأن ينعم الله عز وجل على ذويهم بالصبر والسلوان.

كما تداول الرواد صورًا من موقع الحادث، والتي أظهرت اتلاف سيارة ملاكي بالكامل إثر اصطدامها بعدة سيارات، وسط دعوات بإصلاح الطريق وتطويره، خاصة ناحية قريتي المسلمية والعدوة.

وحصلت "الوطن" على أسماء 5 ضحايا من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم في حادت تصادم على طريق ههيا - الزقازيق، أثناء زفة عروسين بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر طبي لـ"الوطن"، أن المتوفيين هم كل من محمد السيد، 35 عامًا، وشقيقه " ياسر" 31 عامًا، وزوجتيهما "همت" و"أماني"، إضافة لوفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات، وإصابة ابنته "مكة" 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى نقل جثتين إلى مستشفى ههيا، و3 آخرين إلى مستشفى الأحرار التلعيمي بالزقازيق.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين، وهم طفل عمره 4 سنوات، وشابين أحدهما 29 عامًا، و33 عامًا، ونُقلوا إلى مستشفى ههيا والأحرار لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 من اسرة واحدة وإصابة 3 آخرين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.