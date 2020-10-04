في الصباحية .. وفاة عروسين إثر اختناقهما بالغاز في الشرقية

لقي عروسان مصرعهما، بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما بقرية "طحا المرج"، التابعة لمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "طحا المرج"، دائرة المركز، بمصرع "م. أ. ص."، مهندس، وعروسه "ش. أ. هـ."، وذلك في يوم "الصباحية".

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم، بقيادة رئيس مباحث المركز، برئاسة الرائد علاء عبد المنعم، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وفاة العروسين إثر اختناقهما بالغاز، الذي تسرب في أرجاء الشقة أثناء نومهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.