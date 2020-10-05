مطار الأقصر يستقبل رحلة جوية من القاهرة ضمن 6 "داخلية"

يستقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الاثنين، رحلة جوية داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، ضمن 6 رحلات داخلية، بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من الأقصر وأسوان وطابا، فضلاً عن 4 رحلات للشحن الجوي.

وبدأ مطار الأقصر، منذ أوائل سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، بمن فيهم حاملي الجنسية المصرية، تنفيذاً لتعليمات سلطة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية، تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة "كورونا".