استقرار الدولار وتباين أسعار العملات الأخرى في بداية التعاملات اليومية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية عقب تراجع بقيمة قرش أمس.

وسجّل بنكا كريدى أجريكول، ومصرف أبوظبى الإسلامي، أعلى سعر للبيع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنكي "العربى الإفريقي"، و"الأهلي المتحد"، ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه، وسُجّل أعلى سعر للشراء بـ18.37 جنيه، في بنك واحد هو"hsbc".

فيما شهد سجّل الجنيه الإسترالينى أعلى سعر للشراء بـ20.28 في بنك واحد هو الإمارات دبى الوطني.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، حيث يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.