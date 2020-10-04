سعر الدولار اليوم الأحد 4-10-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 4 أكتوبر الحالي.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.69 جنيه، للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.16 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.15 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.

يسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

العملات في أسبوع

وعالميًا، قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنًا أعلى مستوياته في الأسبوع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه أصيب بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي، وذلك وفقًا لـ"CNBC".

وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.5% مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي شديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين، وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيدًا عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية، وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.6629، ومقابل سلة من 6 عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2% إلى 93.899.عملات.

كما استمر صعود الذهب، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار، وبفعل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.