سعر الدولار اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر

اختلفت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 2 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار للبيع والشراء في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر وبنك قناة السويس، البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر CIB، كالتالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، حيث سجل 15.71 جنيه للشراء في بنوك الأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات ، وهو أعلى سعر للشراء أمس.

وسجل أقل سعر وهو 15.70 جنيه في بنوك مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، والإسكندرية.

وتوقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، انتعاش في الاقبال على شراء العملات الأجنبية بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة كالتالي:

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني سجل في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع،

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، كما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.