البابا يصدر حركة تغييرات إدارية داخل الكنيسة في أستراليا ونيوزيلاندا

أصدَر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عدة قرارات بابوية لإجراء تغييرات إدارية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتمّ نشرها بالعدد الجديد لمجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة.

وحمل القرار البابوي رقم 11 لسنة 2020، تكليف الراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا، بالسفر إلى مانشستر بإنجلترا لإجراء بعض الدراسات الكنسية مع تقديم الخدمة للشباب في مقر إقامته بالمدينة، على أن يقدم للبابا تواضروس تقريرًا دوريًا عن خدمته.

وشملت قرارات البابا، قرارات إدراية بشأن إيبارشية ملبورن بأستراليا التي تخضع للأشراف المباشر للبابا بعد استقالة الأنبا سوريال أسقف الإيبارشية الذي ذهب للعمل في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

البابا: القرارات الإدارية في ملبورن هدفها تنظيم الإدارة المؤقتة للإيبارشية

وقال البابا تواضروس، إنَّه بعد مناقشة الأمور الإدارية مع لجنة إدارة إيبارشية ملبورن باستراليا والمعينة بقرار بابوي بتاريخ 7 نوفمبر 2018، تمّ اتخاذ القرارات الآتية وذلك لتنظيم الإدارة المؤقتة للإيبارشية وكذلك تمثيلها أمام الهيئات الحكومية أو الخاصة، وهي: "قبول استقالة الراهب جرجس الأنطوني من مسئوليته كوكيل عام للإيبارشية اعتبارًا من 24 إبريل 2020، وتأكيد التعيين المؤقت للأب دانيال غبريال، وكيلا عاما للإيبارشية اعتبارا من 24 إبريل 2020، وتعيين الأب دانيال غبريال، عضوا في مجلس أمناء ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيكتوريا.

كما أصدَر البابا تواضروس، قرارًا إداريًا بشأن الخدمة في نيوزيلاندا، باستمرار تعيين الأب بيشوي جميل، وكيلًا عامًا لشؤون الخدمة في نيوزيلاندا.

وكان البابا تواضروس استقبل بمركز لوجوس، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية بحضور القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ البابا تواضروس رحب بزوجات الكهنة في بداية اللقاء وأعطاهنّ فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة، والقى بعدها محاضرة بعنوان "نحن أيادى المسيح".

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، في بيان له، أنَّ البابا تواضروس أشار خلال المحاضرة إلى أهمية اليد كعضو في الجسد الواحد وهي أقوى ما في الإنسان.