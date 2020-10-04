انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب غدا بضوابط صارمة

تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب (المرحلة الأولى)، غدًا، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحين المرحلة الثانية من يوم 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وشروط صارمة للدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تضمنت الحد الأقصى للإنفاق عليها ومدتها والجهات التي يحظر تلقى التبرعات، ومراقبة رصيد الإنفاق وحسابات الدعاية منها وكذلك تشكيل لجان لمراقبة كل هذه الضوابط.

ووضعت الهيئة حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى 500 ألف جنيه للمرشحين الفردي، وفي حالة الإعادة 100 ألف جنيه، بينما تصل التكلفة المخصصة لمرشحين القائمة المخصص لها 42 مقعدًا لـ 7 ملايين جنيه وفي مرحلة الإعادة مليونين و 800 ألف جنيه على أن يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و 600 ألف جنيه لكنها تختلف هذه التكلفة في مرحلة الإعادة وتصل إلى 6 ملايين و 600 ألف جنيه.

كما سمحت الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من الأموال الخاصة بالمرشح أو تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بحد أقصى5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية.

وفيما يخص المحظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية حظرت الهيئة الدعاية الانتخابية في غير موعدها وتنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية مشدده على التباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت الهيئة عدم التعرض لحرمة المواطن الخاصة سواء للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية عن طريق استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب اللغة أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو أي دعاية تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديدات.هذا بالإضافة إلى حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما حظرت الهيئة استعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، هذا بالإضافة إلى عدم إجازة تنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية إلا بالتنسيق مع الإدارات المحلية المختلفة وكذلك عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

وحظرت الهيئة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

فيما ستجرى الانتخابات في حالة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.